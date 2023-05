Baptême du parc Millénaire – Charles Deprez Parc Millénaire – Charles Deprez Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine Baptême du parc Millénaire – Charles Deprez Parc Millénaire – Charles Deprez, 3 juin 2023, Courbevoie. Baptême du parc Millénaire – Charles Deprez Samedi 3 juin, 15h30 Parc Millénaire – Charles Deprez Entrée libre Créé au début des années 2000, le parc du Millénaire adopte ce jour le nom de « parc Millénaire – Charles Deprez », en mémoire de l’ancien maire de Courbevoie, Charles Deprez (1959-1995), Rendez-vous entrée allée Bernard Palissy. Petite cérémonie avec dévoilement de la plaque au nom du parc.

Renseignements sur https://www.ville-courbevoie.fr/2113/parc-du-millenaire.htm Parc Millénaire – Charles Deprez Promenade du Millénaire 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier du Faubourg de l’Arche Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.ville-courbevoie.fr/2113/parc-du-millenaire.htm [{« link »: « https://www.ville-courbevoie.fr/2113/parc-du-millenaire.htm »}] Parc du début du XXIe siècle de forme elliptique avec une aire de jeux inspirée de l’œuvre de Léonard de Vinci. Grande pelouse, ruche… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

