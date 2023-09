LE SOUFFLE DU CRISTAL Parc Michaut Baccarat, 1 octobre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Pour la 14ème édition du Souffle de cristal, le dimanche 01 octobre, plusieurs courses et marches, de différents niveaux seront proposées. Le Souffle de cristal soutient l’association nancéenne des Amis de Charles qui lutte contre la maladie de Charcot. Au programme : 9h marche populaire (5€) ; 10h15 course à pied 10 km (10€) ; 10h45 course à pied 5km (5€) ; 14h course des enfants (2€) ; 16h course des adolescents (2€)

Inscriptions sur www.le-sportif.com

Tarif en prévente jusqu’au 29 septembre puis majoration de 2€, sur place buvette, crêpes, restauration, animations, tombola …. Tout public

Dimanche 2023-10-01 10:15:00 fin : 2023-10-01 . .

Parc Michaut

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



For the 14th edition of the Souffle de cristal, on Sunday October 01, several races and walks of different levels will be proposed. The Souffle de cristal supports the Nancy-based association Les Amis de Charles, which fights Charcot’s disease. Program: 9 a.m. popular walk (5?); 10.15 a.m. 10km run (10?); 10.45 a.m. 5km run (5?); 2 p.m. children’s race (2?); 4 p.m. teenagers’ race (2?)

Registration on www.le-sportif.com

Pre-sale prices until September 29, then 2? surcharge, on-site refreshments, pancakes, food, entertainment, tombola …

La 14ª edición de la Souffle de cristal tendrá lugar el domingo 1 de octubre, con una serie de carreras y marchas de diferentes niveles. La Souffle de cristal apoya a la asociación Amigos de Charles de Nancy, que lucha contra la enfermedad de Charcot. Programa: marcha popular a las 9h00 (5′); carrera de 10 km a las 10h15 (10′); carrera de 5 km a las 10h45 (5′); carrera infantil a las 14h00 (2′); carrera juvenil a las 16h00 (2′)

Para inscribirse, visite www.le-sportif.com

Precios de venta anticipada hasta el 29 de septiembre, después 2? de recargo, avituallamiento in situ, crepes, comida, animación, tómbola…

Für die 14. Ausgabe des Souffle de cristal am Sonntag, den 01. Oktober, werden mehrere Läufe und Wanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Der Souffle de cristal unterstützt den Verein Les Amis de Charles in Nancy, der gegen die Charcot-Krankheit kämpft. Programm: 9 Uhr Volksmarsch (5?); 10.15 Uhr 10 km-Lauf (10?); 10.45 Uhr 5 km-Lauf (5?); 14 Uhr Kinderlauf (2?); 16 Uhr Jugendlauf (2?)

Anmeldungen unter www.le-sportif.com

Preis im Vorverkauf bis zum 29. September, danach 2? Aufschlag, vor Ort Getränkeausschank, Crêpes, Verpflegung, Animationen, Tombola …

Mise à jour le 2023-09-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS