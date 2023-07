KIOSQUE EN FETE – ORCHESTRE D’HARMONIE D’ETIVAL-MOYENMOUTIER Parc Michaut Baccarat, 27 août 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Variété ! C’est le meilleur mot pour décrire l’orchestre d’harmonie d’Etival-Moyenmoutier et son programme musical. L’ensemble -composé de musiciens de toutes les générations- propose une musique aussi variée dans les instruments que dans les morceaux, assurance d’une sortie conviviale pour tous les âges et pour tous les goûts !. Tout public

Dimanche 2023-08-27 16:00:00 fin : 2023-08-27 . 0 EUR.

Parc Michaut

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Variety! This is the best word to describe the Etival-Moyenmoutier wind band and its musical program. The ensemble – made up of musicians from all generations – offers music as varied in instruments as in pieces, ensuring a convivial outing for all ages and tastes!

¡Variedad! Esta es la palabra que mejor describe a la banda de viento de Etival-Moyenmoutier y su programa musical. El conjunto, formado por músicos de todas las generaciones, ofrece una música tan variada en instrumentos como en piezas, lo que garantiza una salida agradable para todas las edades y gustos

Abwechslungsreich! Das ist das beste Wort, um das Blasorchester von Etival-Moyenmoutier und sein musikalisches Programm zu beschreiben. Das Ensemble, das sich aus Musikern aller Generationen zusammensetzt, bietet eine Musik, die sowohl in den Instrumenten als auch in den Stücken vielfältig ist

