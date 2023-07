KIOSQUE EN FETE – GYRAF Parc Michaut Baccarat, 16 août 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Monsieur GYRAF se réveille un matin et va faire sa routine : en se débarbouillant le visage sur le bord de sa rivière, il croise une goutte d’eau qui lui dit « je reviendrai ». L’artiste prend alors son costume d’inventeur pour imaginer ce que pourrait être ce voyage « cyclique » d’une mini goutte d’eau : le trajet le long de la rivière, puis la plongée dans l’océan, l’évaporation grâce au soleil, la formation du nuage dans le ciel, la pluie qui tombe sur nos têtes, le passage magique dans la nappe phréatique et enfin le retour via la source jusqu’au début de son processus.. Enfants

Mercredi 2023-08-16 16:00:00 fin : 2023-08-16 . 0 EUR.

Parc Michaut

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mr. GYRAF wakes up one morning and goes about his routine: while washing his face on the banks of his river, he comes across a drop of water that says « I’ll be back ». The artist then dons his inventor’s costume to imagine what this « cyclical » journey of a mini drop of water might be like: the journey along the river, then the plunge into the ocean, the evaporation thanks to the sun, the formation of the cloud in the sky, the rain that falls on our heads, the magical passage through the water table and finally the return via the source to the beginning of its process.

El Sr. GYRAF se despierta una mañana y sigue con su rutina: mientras se lava la cara a orillas de su río, se encuentra con una gota de agua que dice « Volveré ». El artista se pone entonces su traje de inventor e imagina cómo podría ser este viaje « cíclico » de una minigota de agua: el recorrido por el río, luego la zambullida en el océano, la evaporación gracias al sol, la formación de la nube en el cielo, la lluvia que cae sobre nuestras cabezas, el paso mágico por la capa freática y, por último, el regreso a través de la fuente al inicio de su proceso.

Herr GYRAF wacht eines Morgens auf und geht seiner Routine nach: Als er sich am Ufer seines Flusses das Gesicht wäscht, begegnet er einem Wassertropfen, der ihm sagt: « Ich werde wiederkommen ». Der Künstler schlüpft in seinen Erfinderanzug und stellt sich vor, wie die « zyklische » Reise eines Mini-Wassertropfens aussehen könnte: die Reise entlang des Flusses, dann das Eintauchen in den Ozean, die Verdunstung durch die Sonne, die Bildung der Wolke am Himmel, der Regen, der auf unsere Köpfe fällt, der magische Durchgang durch das Grundwasser und schließlich die Rückkehr über die Quelle zum Beginn seines Prozesses.

