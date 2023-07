KIOSQUE EN FETE – HOPPY BUDDIES Parc Michaut Baccarat, 5 août 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

C’est l’histoire d’une rencontre à l’école de musique de Baccarat… Au fil des répétitions et des échanges, une convergence musicale émerge entre musiciens. Comme une évidence leur apparaît l’envie de créer leur propre formation. Trois pintes plus tard…le nom du groupe est trouvé et le style définitivement adopté : indé, punk, rock et plus si affinités. Le « Hoppy Buddies » est né, avec Flo (chant et guitare), Kate (basse), Gwen (guitare lead) et Max (batterie).. Tout public

Samedi 2023-08-05 20:00:00 fin : 2023-08-05 . 0 EUR.

Parc Michaut

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



This is the story of a meeting at the Baccarat music school? Over the course of rehearsals and exchanges, a musical convergence emerged between the musicians. The desire to form their own group became obvious. Three pints later? the name of the group was found and the style definitively adopted: indie, punk, rock and more. The « Hoppy Buddies » were born, with Flo (vocals and guitar), Kate (bass), Gwen (lead guitar) and Max (drums).

Esta es la historia de un encuentro en la escuela de música Baccarat? A lo largo de ensayos e intercambios, surgió una convergencia musical entre los músicos. El deseo de formar su propio grupo se hizo evidente. Tres pintas más tarde… se encontró el nombre del grupo y se adoptó definitivamente el estilo: indie, punk, rock y mucho más. Así nacieron los Hoppy Buddies, con Flo (voz y guitarra), Kate (bajo), Gwen (guitarra solista) y Max (batería).

Es ist die Geschichte eines Treffens an der Musikschule von Baccarat? Im Laufe der Proben und des Austauschs kristallisiert sich eine musikalische Übereinstimmung zwischen den Musikern heraus. Wie selbstverständlich entstand der Wunsch, eine eigene Band zu gründen. Drei Pints später ist der Name der Band gefunden und der Stil endgültig angenommen: Indie, Punk, Rock und mehr, wenn man so will. Die « Hoppy Buddies » sind geboren, mit Flo (Gesang und Gitarre), Kate (Bass), Gwen (Leadgitarre) und Max (Schlagzeug).

Mise à jour le 2023-06-30 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS