Scène ouverte et concerts pop rock PARC MICHAUT Baccarat Baccarat Catégories d’Évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle Scène ouverte et concerts pop rock PARC MICHAUT Baccarat, 21 juin 2023, Baccarat. Scène ouverte et concerts pop rock Mercredi 21 juin, 17h00 PARC MICHAUT Nous mettons à votre disposition une scène ouverte (inscription obligatoire) de 17h à 20h.

20h – Hoppy Buddies – groupe reprise Punk Rock de Baccarat

21h – Les Roosters – groupe de reprise Pop Rock de Nancy PARC MICHAUT 2 rue Adrien Michaut 54120 BACCARAT Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 ©greedysound54 Détails Catégories d’Évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu PARC MICHAUT Adresse 2 rue Adrien Michaut 54120 BACCARAT Ville Baccarat Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville PARC MICHAUT Baccarat

PARC MICHAUT Baccarat Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

Scène ouverte et concerts pop rock PARC MICHAUT Baccarat 2023-06-21 was last modified: by Scène ouverte et concerts pop rock PARC MICHAUT Baccarat PARC MICHAUT Baccarat 21 juin 2023