PONEY-CLUB ÉPHEMÈRE Parc Mesny Vic-sur-Seille, 10 juillet 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Les poneys arrivent près de chez vous ! Au programme ? Jeux à poneys, tir à l’arc, balades, chevalerie… Séances d’activités de découverte pour les petits et les grands.

Créneau d’1h d’activités

Réservation indispensable. Tout public

Lundi 2023-07-10 fin : 2023-08-28 . EUR.

Parc Mesny

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



The ponies are coming to you! What’s on the program? Pony games, archery, rides, chivalry… Discovery activity sessions for young and old.

1-hour activity slot

Reservation essential

Los ponis se acercan a ti ¿Cuál es el programa? Juegos en poni, tiro con arco, paseos, caballerías… Sesiones de actividades de descubrimiento para grandes y pequeños.

1h de actividad

Imprescindible reservar

Die Ponys kommen in Ihre Nähe! Was steht auf dem Programm? Spiele auf Ponys, Bogenschießen, Spaziergänge, Ritterspiele? Sitzungen mit Entdeckungsaktivitäten für Groß und Klein.

Zeitfenster von 1 Stunde für Aktivitäten

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-07-01 par OT DU PAYS SAULNOIS