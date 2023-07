M.I.A.M!#3 Parc Mélies Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

M.I.A.M!#3 Dimanche 17 septembre, 12h30 Parc Mélies gratuit entrée libre

changement de dates et de lieux !

3eme édition de M.I.A.M! [Manifestation d’intérêt Artistiques Mangeables] .

3 jours de créations culinaires & artistiques avec au menu :

une brigade de cuistos du quartier pour un banquet « cuisine alternative » made in Breil, un « Saturday Cabaret Show » dont vous êtes les héros, des trocs de chansons, un gâteau-arbre, des pizzas qui naissent et s’animent sous vos yeux, des frites belges qui parlent d’art, du sucre sur les mains, des gamers utopistes, une femme serpent et sans doute bien d’autres choses….

avec : Quignon sur rue, FRAG , Rouge Delta, La Collective, Au cœur du Lapin, Ecart, Moradi, Victoria Delarozière

Parc Mélies rue malville, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

