Romances européennes > Salon conversation avec Bernard Bretonnière Jeudi 29 juin, 14h00 Parc Méliès Entrée gratuite – Jauge limitée > réservations conseillées

NOS ROMANCES EUROPEENNES

Avec le projet artistique participatif « Romances européennes » [2020-2025], la Cie Moradi [résidente au 38Breil] se questionne avec les habitant.e.s du quartier du Breil à Nantes sur nos vécus & imaginaires de l’Europe, sur la place de L’Europe dans le Tout Monde, avec un regard posé sur l’histoire, l’actualité & l’avenir.

Dans le cadre de la 3e édition du VIP FESTIVAL NOMADE DU BREIL [Mai-sept 2023], la cie propose plusieurs moments de rencontres artistiques ouverts à tou.te.s : présentations d’ateliers, salons-conversations avec des artistes spécialistes invités, spectacles…

SALONS CONVERSATIONS AU PARC MELIES

31 rue de Malville – Nantes

En partenariat avec le RIG Malville

Le principe : Se réunir à l’ombre d’un arbre autour d’une table avec des chaises de jardin et créer un espace convivial où chacun est partie prenante des échanges et découvre le travail et/ou l’oeuvre de l’invité.e.

JEUDI 29 JUIN 2023 [14h/16h]

« Recettes de grammaire » avec Bernard Bretonnière

Ecrivain et poète, Bernard Bretonnière nous propose d’échanger autour de la langue et de la poésie et de son engagement à titre personnel dans l’accueil et l’accompagnement de demandeur.euse.s d’asile.

Parc Méliès 31 rue de Malville – 44100 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

