visite découverte du potager de Charlemagne avec toutes ses musiques parc médiéval et DD de Blargies, 3 juin 2023, Blargies. visite découverte du potager de Charlemagne avec toutes ses musiques 3 et 4 juin parc médiéval et DD de Blargies gratuit Venez découvrir notre parc médiéval et Dd avec son potager de Charlemagne, 500 variétés de végétal, toutes médicinales.

Les chants d’oiseaux, le bruit du vent dans les différentes herbes, lesbruits des animaux de la ferme pédagogique, autaut desons apaisants qui vous dépayseront.

Le parc est cultivé afin d'être résilient aux changements climatiques et dépollueur de l'air et des eaux, vous pourrez y glaner beaucoup d'idées pour votre propre jardin.

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

