« Mac Beth » et « Roméo & Juliette » par la Cie Les Histoires de l'Oncle Will

Dimanche 10 septembre, 15h00
Parc Médiéval des Sources
Entrée libre

Par la magie du théâtre de tréteaux, notre troupe en résidence d'artistes à Souppes, à la fois chanteurs, danseurs et musiciens vous emmènent dans l'univers riche et passionnant de William Shakespeare, dit « l'Oncle Will », avec des chansons, du conte, de la danse, des combats et de la musique.

Parc Médiéval des Sources
Rue Hoche 77460 Souppes-sur-Loing
01 64 29 70 49

Suite aux inondations de juin 2016, Parc médiéval des Sources, anciennement nommé Parc animalier de l'Emprunt, a pour nouvelle vocation de s'intéresser au monde médiéval avec notamment, son festival annuel, le Festi Vinking Park.

Transports : transilien ligne R arrêt Souppes-Château Landon, bus Express 34 arrêt Office du Tourisme ou Gare de Souppes ; Parking : au niveau de la gare de Souppes

2023-09-10T15:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:30:00+02:00

