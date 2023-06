« Le roi Lear, drame joyeux » – Spectacle conté par Jeanne FERRON Parc Médiéval des Sources Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Souppes-sur-Loing « Le roi Lear, drame joyeux » – Spectacle conté par Jeanne FERRON Parc Médiéval des Sources Souppes-sur-Loing, 12 juillet 2023, Souppes-sur-Loing. « Le roi Lear, drame joyeux » – Spectacle conté par Jeanne FERRON Mercredi 12 juillet, 16h00 Parc Médiéval des Sources À partir de 12 ans. Entrée libre. Imaginez que William Shakespeare ait eu une messagère nommée Alouette, dotée d’une trompette et d’un fidèle destrier, à qui il confie la lourde mission de raconter l’histoire du roi Lear sur scène. Telle est le point de départ de l’interprétation très personnelle de l’œuvre shakespearienne à laquelle la comédienne et conteuse Jeanne Ferron convie le public. Parc Médiéval des Sources Rue Hoche 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 70 49 https://mediathequesouppessurloing.opac-x.com/ https://www.souppes.fr/le-parc-medieval-des-sources/;https://www.facebook.com/parcmedievaldessources?locale=fr_FR Suite aux inondations de juin 2016, Parc médiéval des Sources, anciennement nommé Parc animalier de l’Emprunt, a pour nouvelle vocation de s’intéresser au monde médiéval avec notamment, son festival annuel, le Festi Vinking Park. Transports : transilien ligne R arrêt Souppes-Château Landon, bus Express 34 arrêt Office du Tourisme ou Gare de Souppes ; Parking : au niveau de la gare de Souppes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

