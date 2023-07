Collecte de sang – Les 20 et 21 juillet Parc Mauvezin Castelginest Catégories d’Évènement: Castelginest

Haute-Garonne Collecte de sang – Les 20 et 21 juillet Parc Mauvezin Castelginest, 20 juillet 2023, Castelginest. Collecte de sang – Les 20 et 21 juillet 20 et 21 juillet Parc Mauvezin Sur inscription Chaque jour en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des maladies. Les dons de plasma et plaquettes sont également important.

À savoir avant votre don :

– Ne pas être à jeun

– Être en bonne santé

– Peser plus de 50 Kg

– Avoir entre 18 et 70 ans

– Ne pas avoir été transfusé Prise de rendez-vous (à privilégier) Parc Mauvezin Route de Villemur, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T19:00:00+02:00

