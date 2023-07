PROJECTION PLEIN AIR : LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT Parc Maury Florac Trois Rivières, 25 juillet 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Projection plein air en partenariat avec Cinéco du film Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy.

Venez découvrir ou revoir ce classique de la comédie musicale. Participez à nos animations karaoké, quizz et autres surprises à partir de 20h30…..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Parc Maury

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Open-air screening in partnership with Cinéco of Jacques Demy’s Les Demoiselles de Rochefort.

Come and discover or revisit this classic musical. Join in our karaoke, quiz and other surprises from 8:30pm….

Proyección al aire libre, en colaboración con Cinéco, de la película de Jacques Demy Les Demoiselles de Rochefort.

Venga a descubrir o revivir este clásico musical. Participe en el karaoke, los concursos y otras sorpresas a partir de las 20.30 h ….

Open-Air-Vorführung in Zusammenarbeit mit Cinéco des Films Les Demoiselles de Rochefort von Jacques Demy.

Entdecken Sie diesen Klassiker des Musicals oder sehen Sie ihn sich noch einmal an. Nehmen Sie ab 20.30 Uhr an unseren Karaoke-Animationen, Quiz und anderen Überraschungen teil….

Mise à jour le 2023-06-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes