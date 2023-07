Somewhere Festival 2023 parc Maurice Leluc Saint-Cyr-l’École Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-l'École

Yvelines Somewhere Festival 2023 parc Maurice Leluc Saint-Cyr-l’École, 26 août 2023, Saint-Cyr-l'École. Somewhere Festival 2023 Samedi 26 août, 15h00 parc Maurice Leluc SUR RÉSERVATION Le Somewhere Festival prend ses quartiers à Saint-Cyr-l’École le 26 août, au Parc Maurice Leluc.

Préparez-vous à une expérience inoubliable, où la musique fusionne avec la nature pour créer une ambiance unique dans le 78. Plongez dans différents univers sonores grâce aux deux scènes et vibrez au rythme de la techno, du dubstep, de la drum&bass et même Hardcore. parc Maurice Leluc Boulevard Henri Barbusse 78210 Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://somewherefestival.placeminute.com/event/musiques-electroniques/somewhere-festival-2023-d-b-dubstep-hard-techno »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

