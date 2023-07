Arcamômes – Spectacles pour enfants Parc Mauresque Arcachon, 16 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Compagnie Abac’Art : « Grand-Père Marcel » du Trublion.

Ne voyant pas arriver l’artiste, le régisseur du spectacle choisit un spectateur pour surveiller le matériel et en prendre soin. Ne pouvant résister, ce dernier joue avec le public et le matériel à sa disposition. Quelque peu maladroit, il n’est pas

sûr du résultat mais la magie opère et le public le suit totalement.

Un moment de partage entre petits et grands autour d’une magie très visuelle et un jeu scénique très présent !

A partir de 5 ans.

Au Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

En cas de pluie, repli du spectacle au Théâtre Olympia, à 21h..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . .

Parc Mauresque Théâtre de verdure

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Abac?Art: « Grand-Père Marcel » by Trublion.

Unaware of the artist?s arrival, the show?s stage manager chooses a spectator to watch over and take care of the equipment. Unable to resist, he plays with the audience and the equipment at his disposal. Somewhat clumsy, he isn?t sure of the

sure of the result, but the magic works and the audience totally follows him.

A moment of sharing between young and old, based on highly visual magic and a very present stage act!

Ages 5 and up.

At the Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

In case of rain, the show will be moved to the Théâtre Olympia, at 9pm.

Compagnie Abac?Art: « Grand-Père Marcel » de Trublion.

Al no ver llegar al artista, el director de escena del espectáculo elige a un espectador para vigilar y cuidar el equipo. Incapaz de resistirse, juega con el público y el material que tiene a su disposición. Un poco torpe, no está seguro del resultado, pero la magia se produce

pero la magia funciona y el público le sigue completamente.

Es un momento para que grandes y pequeños compartan un espectáculo de magia y escenografía muy visual

A partir de 5 años.

En el Théâtre de Verdure del Parc Mauresque.

En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al Théâtre Olympia, a las 21.00 h.

Compagnie Abac?Art: « Grand-Père Marcel » von Trublion.

Als der Regisseur der Show den Künstler nicht kommen sieht, wählt er einen Zuschauer aus, um das Material zu überwachen und sich darum zu kümmern. Dieser kann nicht widerstehen und spielt mit dem Publikum und dem Material, das ihm zur Verfügung steht. Er ist etwas ungeschickt und unsicher

aber die Magie wirkt und das Publikum folgt ihm voll und ganz.

Ein gemeinsamer Moment für Groß und Klein mit einer sehr visuellen Magie und einem sehr präsenten Spiel auf der Bühne!

Ab 5 Jahren.

Im Théâtre de Verdure des Parc Mauresque.

Bei Regen wird die Vorstellung um 21 Uhr ins Olympia-Theater verlegt.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Arcachon