Arcamômes – Spectacles pour enfants Parc Mauresque Arcachon, 9 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Compagnie Agnès et Joseph Doherty : « Les Fées des Arbres »

En coréalisation avec l’OARA.

Grâce à la magie de sa musique, un troubadour attire des fées et les présente à une princesse.

Chaque fée porte en elle un enseignement de l’arbre : patience, écoute, sensibilité, persévérance… mais la princesse ne pense qu’à s’approprier les fées et la forêt dépérit…

Au rythme de chaque chanson, les spectateurs sont emmenés à la découverte des pouvoirs des arbres et de la richesse qu’offre la biodiversité.

A partir de 6 ans. Au Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

Spectacle annulé en cas de pluie..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

Parc Mauresque Théâtre de verdure

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Agnès et Joseph Doherty: « Les Fées des Arbres » (The Tree Fairies)

Co-produced with OARA.

Through the magic of his music, a troubadour attracts fairies and presents them to a princess.

Each fairy carries within her a lesson from the tree: patience, listening, sensitivity, perseverance? but the princess only thinks of appropriating the fairies, and the forest withers?

To the rhythm of each song, the audience is taken on a journey of discovery of the powers of trees and the richness of biodiversity.

Ages 6 and up. At the Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

Show cancelled in case of rain.

Compañía de Agnès y Joseph Doherty: « Les Fées des Arbres » (Las hadas de los árboles)

Coproducido con OARA.

A través de la magia de su música, un trovador atrae a las hadas y se las presenta a una princesa.

Cada hada lleva en su interior una lección del árbol: paciencia, escucha, sensibilidad, perseverancia? pero la princesa sólo piensa en llevarse a las hadas para ella y el bosque se marchita?

Al ritmo de cada canción, el público se embarca en un viaje para descubrir los poderes de los árboles y la riqueza de la biodiversidad.

A partir de 6 años. En el Théâtre de Verdure del Parc Mauresque.

Espectáculo cancelado en caso de lluvia.

Compagnie Agnès et Joseph Doherty : « Les Fées des Arbres » (Die Baumfeen)

In Co-Regie mit dem OARA.

Mit der Magie seiner Musik lockt ein Troubadour Feen an und stellt sie einer Prinzessin vor.

Jede Fee trägt eine Lehre des Baumes in sich: Geduld, Zuhören, Sensibilität, Ausdauer… aber die Prinzessin denkt nur daran, sich die Feen anzueignen, und der Wald stirbt ab?

Im Rhythmus jedes Liedes werden die Zuschauer mitgenommen, um die Kräfte der Bäume und den Reichtum der Biodiversität zu entdecken.

Ab 6 Jahren. Im Théâtre de Verdure des Parc Mauresque.

Bei Regen fällt die Vorstellung aus.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Arcachon