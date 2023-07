Arcamômes – Spectacles pour enfants Parc Mauresque Arcachon, 2 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Compagnie Les Passagers du Monde : « Cocorico Kirikiki Cocorococo »

Dans une ferme somme toute banale où, tous les matins, Jacky le coq s’égosille avec ardeur.

Il est La star de la ferme, jusqu’au jour où…

L’arrivée de Roméo le chien va bouleverser la vie de la basse-cour et pousser Jacky vers d’autres horizons. Il s’en fait la promesse : il voyagera, chantera sur les 5 continents, dans toutes les langues ; il travaillera dur, et il reviendra dans

un an jour pour jour…

A partir de 3 ans.

Au Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

En cas de pluie, repli du spectacle au Théâtre Olympia, à 21h..

Parc Mauresque Théâtre de verdure

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every morning, Jacky the rooster crows his head off on an ordinary farm.

He’s the star of the farm, until one day?

The arrival of Romeo the dog turns the barnyard upside down and pushes Jacky towards new horizons. He makes a promise to himself: he’ll travel, sing on 5 continents, in every language; he’ll work hard, and he’ll be back in a year?to the day?

a year to the day?

For ages 3 and up.

At the Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

In case of rain, the show will be moved to the Théâtre Olympia, at 9pm.

El gallo Jacky canta fuerte todas las mañanas en una granja normal y corriente.

Es la estrella de la granja, hasta que un día?

La llegada del perro Romeo pondrá patas arriba la vida del corral y empujará a Jacky hacia nuevos horizontes. Se hace una promesa: viajará, cantará en los 5 continentes, en todos los idiomas; trabajará duro, y volverá dentro de un año?

¿dentro de un año?

A partir de 3 años.

En el Théâtre de Verdure del Parc Mauresque.

En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al Théâtre Olympia, a las 21.00 h.

Auf einem ganz gewöhnlichen Bauernhof kräht jeden Morgen der Hahn Jacky eifrig.

Er ist der Star des Bauernhofs, bis zu dem Tag, an dem?

Die Ankunft von Romeo, dem Hund, bringt das Leben auf dem Hof durcheinander und treibt Jacky zu neuen Horizonten. Er verspricht sich: Er wird reisen, auf allen fünf Kontinenten und in allen Sprachen singen, hart arbeiten und in einem Jahr zurückkehren

auf den Tag genau in einem Jahr?

Für Kinder ab 3 Jahren.

Im Théâtre de Verdure des Parc Mauresque.

Bei Regen wird die Aufführung um 21 Uhr ins Olympia-Theater verlegt.

