Arcamômes – Spectacles pour enfants Parc Mauresque Arcachon, 26 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Compagnie Soleil Nuit : « Au bord de l’eau là ».

« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie ». De l’eau qui ruisselle jusqu’à la mer, au fleuve qui traverse nos villes… le chemin de l’eau est long et périlleux. Dans ce spectacle pédagogique où danse, poésie et théâtre se mêlent, venez découvrir le lien mystérieux qui unit l’Esprit de l’eau, l’Avaloir et Lola. Une heure d’immersion complète dans un univers poétique et sensible.

A partir de 6 ans.

Au Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

En cas de pluie, repli du spectacle au Théâtre Olympia, à 21h.

Parc Mauresque Théâtre de verdure

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Soleil Nuit : « Au bord de l?eau là ».

« Water is not necessary for life, it is life. From the water that trickles down to the sea, to the river that flows through our cities? the path of water is long and perilous. In this educational show combining dance, poetry and theater, come and discover the mysterious link between the Spirit of Water, the Avaloir and Lola. An hour of complete immersion in a sensitive, poetic universe.

Ages 6 and up.

At the Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

In case of rain, the show will be moved to the Théâtre Olympia, at 9pm

Compañía Soleil Nuit : « Au bord de l’eau là ».

« El agua no es necesaria para la vida, es la vida. Desde el agua que baja al mar hasta el río que atraviesa nuestras ciudades… el camino del agua es largo y peligroso. En este espectáculo pedagógico que combina danza, poesía y teatro, venga a descubrir el misterioso vínculo entre el Espíritu del Agua, el Avaloir y Lola. Una hora de inmersión total en un universo poético y sensible.

A partir de 6 años.

En el Théâtre de Verdure del Parc Mauresque.

En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al Théâtre Olympia, a las 21.00 h

Compagnie Soleil Nuit : « Au bord de l’eau là ».

« Wasser ist nicht notwendig für das Leben, es ist das Leben ». Vom Wasser, das ins Meer rinnt, bis zum Fluss, der durch unsere Städte fließt, ist der Weg des Wassers lang und gefährlich. In dieser pädagogischen Aufführung, in der Tanz, Poesie und Theater miteinander verschmelzen, entdecken Sie die geheimnisvolle Verbindung zwischen dem Wassergeist, der Schlucht und Lola. Eine Stunde lang können Sie in eine poetische und sensible Welt eintauchen.

Ab 6 Jahren.

Im Théâtre de Verdure des Parc Mauresque.

Bei Regen wird die Vorstellung ins Olympia-Theater verlegt, um 21 Uhr

