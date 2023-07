Arcamômes – Spectacles pour enfants Parc Mauresque Arcachon, 19 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Circus Théâtre Récré Magic : « Big Cabournas ».

Un moment empreint de bonne humeur déjantée ! Marionnettes à fils, magie comique, gags clownesques et musique prendront les spectateurs de 0 à 99 ans, dans un vent de quiétude joyeuse avec des fous rires garantis à la clé.

Au Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

Spectacle reporté en cas de pluie au jeudi 20 juillet..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Parc Mauresque Théâtre de verdure

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Circus Théâtre Récré Magic: « Big Cabournas ».

A fun-filled show full of wacky good humor! String puppets, comic magic, clownish gags and music will take spectators from 0 to 99 years old, in a wind of joyful tranquility with guaranteed giggles at the end.

At the Théâtre de Verdure du Parc Mauresque.

Show postponed to Thursday July 20 in case of rain.

Circo Théâtre Récré Magic: « Big Cabournas ».

¡Un momento lleno de loco buen humor! Títeres de hilo, magia cómica, gags de payasos y música envolverán al público de 0 a 99 años en un viento de alegre tranquilidad, que les hará reír a carcajadas.

En el Théâtre de Verdure del Parc Mauresque.

Espectáculo aplazado al jueves 20 de julio en caso de lluvia.

Circus Théâtre Récré Magic: « Big Cabournas ».

Ein Moment, der von guter, verrückter Laune geprägt ist! Fadenpuppen, komische Magie, clowneske Gags und Musik nehmen die Zuschauer von 0 bis 99 Jahren mit in einen Wind fröhlicher Ruhe mit garantiertem Lachen am Ende.

Im Théâtre de Verdure des Parc Mauresque.

Die Vorstellung wird bei Regen auf Donnerstag, den 20. Juli verschoben.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Arcachon