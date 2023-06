Partir en livre : Atelier ludique de confection de cartes pop-up Parc Massot à Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville, 11 juillet 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Atelier gratuit de livre pop-up avec la médiathèque de St-Orens, au Parc Massot

Dans le cadre du festival du livre jeunesse Partir en Livre

Venez découvrir l’univers fantastique des livres pop-up et créez le vôtre à la manière de Philippe Ug.

La Médiathèque jeunesse du Muséum vous propose la création d’une image pop-up autour de votre animal totem. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité pour la réalisation de votre petit livret animé, pliable et en volume, à dessiner, à découper, à colorier !

Horaires :

Mardi 11 juillet, de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50

À partir de 7 ans, jauge de 10 enfants

Atelier gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque de St-Orens au 05 61 39 27 39

Au Parc Massot, 47 Av. de Gameville, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

Partenaires : Médiathèque de St-Orens et Partir en Livre

—

Crédit image : Muséum de Toulouse

