RELAIS PARENTS ENFANTS Parc Maryse Bastié Reims, 13 juin 2023, Reims.

RELAIS PARENTS ENFANTS Mardi 13 juin, 16h30 Parc Maryse Bastié GRATUIT

par la maison de quartier Jean Jaures

• Jusque 16 ans

• 20 places maximum

Inscriptions :

• en ligne en cliquant ici (à privilégier)

• par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau !

ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

