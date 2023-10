Cet évènement est passé ATELIER VEGETAL ET EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES Parc Marc-Sangnier, 92160 Antony, France Antony Catégories d’Évènement: Antony

Hauts-de-Seine ATELIER VEGETAL ET EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES Parc Marc-Sangnier, 92160 Antony, France Antony, 20 mai 2023, Antony. ATELIER VEGETAL ET EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 20 et 21 mai Parc Marc-Sangnier, 92160 Antony, France Tarifs : GRATUIT Accompagnée de Laurence Henry, photographe de fleurs urbaines, je vous propose sur les deux jours des ateliers de création végétales (fabrication de figurines végétales, réalisation d’empreintes de feuilles, mise en guirlande d’éléments floraux, …). Le plaisir de créer son petit théâtre imaginaire à partir de très peu de choses.

Durée : 1h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/ex-1

2023-05-20T12:00:00+02:00 – 2023-05-20T13:00:00+02:00

