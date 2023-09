Balade de jardins en jardins à Croix Parc Mallet-Stevens Croix Catégories d’Évènement: Croix

Nord Balade de jardins en jardins à Croix Parc Mallet-Stevens Croix, 22 octobre 2023, Croix. Balade de jardins en jardins à Croix Dimanche 22 octobre, 09h30 Parc Mallet-Stevens 10€/7,50€/gratuit – de 12 ans Au départ du Parc Mallet Stevens, votre guide-conférencier vous mène de belles demeures en jardins enchanteurs, levant le voile sur quelques secrets d’histoire.

Ce parcours bucolique fera de vous un ambassadeur du patrimoine croisien, à protéger et faire connaître !

Parc Mallet-Stevens 14 avenue Winston Churchill 59170 Croix 59170 Nord Hauts-de-France

Roubaix Tourisme

