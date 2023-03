Balade bucolique et artistique aux Jardins Mallet Stevens Parc Mallet-Stevens Croix Catégories d’Évènement: Croix

Nord

Balade bucolique et artistique aux Jardins Mallet Stevens Parc Mallet-Stevens, 6 mai 2023, Croix. Balade bucolique et artistique aux Jardins Mallet Stevens 6 et 20 mai Parc Mallet-Stevens 5€ Cette visite guidée d’une heure à la découverte du parc s’attachera à mettre en lumière son histoire, sa structure, les liens avec la Villa Cavrois et l’architecte Mallet Stevens. Après avoir admiré les installations artistiques du parc, vous aurez accès au pavillon (dans le cadre de l’évènement le printemps des expos organisé par Ville de Croix). Parc Mallet-Stevens 14 avenue Winston Churchill 59170 Croix 59170 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-bucolique-et-artistique-aux-jardins-mallet-stevens »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T11:00:00+02:00

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T11:00:00+02:00 Thibaut Libbrecht

Détails Catégories d’Évènement: Croix, Nord Autres Lieu Parc Mallet-Stevens Adresse 14 avenue Winston Churchill 59170 Ville Croix Departement Nord Lieu Ville Parc Mallet-Stevens Croix

Parc Mallet-Stevens Croix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/croix/

Balade bucolique et artistique aux Jardins Mallet Stevens Parc Mallet-Stevens 2023-05-06 was last modified: by Balade bucolique et artistique aux Jardins Mallet Stevens Parc Mallet-Stevens Parc Mallet-Stevens 6 mai 2023 croix Parc Mallet Stevens Croix

Croix Nord