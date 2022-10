Disco Soupe #2 aux Lilas Parc Lucie Aubrac Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

Disco Soupe #2 aux Lilas Parc Lucie Aubrac, 16 octobre 2022, Les Lilas. Disco Soupe #2 aux Lilas Dimanche 16 octobre, 09h00 Parc Lucie Aubrac

Entrée libre

2ème édition de la Disco Soupe au parc Lucie Aubrac aux Lilas le dimanche 16 octobre 2022 de 9h à 14h Parc Lucie Aubrac 50 rue Romain Rolland Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France A vos agendas… La 2ème édition de la Disco Soupe, c’est le 16 octobre ! A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation et de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, l’association Floracité organise la 2ème édition de la Disco Soupe au Parc Lucie Aubrac aux Lilas le dimanche 16 octobre de 9h à 14h. Disco Soupe est un mouvement né à Paris en mars 2012 œuvrant pour la sensibilisation du grand public à la problématique du gaspillage alimentaire au travers de sessions collectives, ouvertes à toutes et tous, de cuisine d’invendus dans une ambiance musicale et festive. Une première édition de la Disco Soupe s’était déroulée aux Lilas en octobre 2021 où 223kg de fruits et légumes avaient été cuisinés par des Lilasien.ne.s bénévoles. Pour ce 2ème opus, le programme se découpe en deux phases :

– La première de 9h à 12h pour répertorier, peser et cuisiner les invendus récupérés chez les commerçants lilasiens.

– La seconde de 12h à 14h pour déguster les recettes mitonnées sur place. Une visite à la Compostière Lucie-Aubrac aura lieu à 11h pour y porter les biodéchets. C’est festif et c’est gratuit :) Alors, cuisiner en plein air, ça vous tente ?

Rejoignez-nous le dimanche 16 octobre à partir de 9h30 au parc Lucie Aubrac ! Parc Lucie Aubrac – Les Lilas (93260)

Métro Mairie des Lilas ligne 11

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T09:00:00+02:00

2022-10-16T14:00:00+02:00 Floracité – Adobe Stock

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Parc Lucie Aubrac Adresse 50 rue Romain Rolland Les Lilas Ville Les Lilas Age maximum 99 lieuville Parc Lucie Aubrac Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis

Parc Lucie Aubrac Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/

Disco Soupe #2 aux Lilas Parc Lucie Aubrac 2022-10-16 was last modified: by Disco Soupe #2 aux Lilas Parc Lucie Aubrac Parc Lucie Aubrac 16 octobre 2022 Les Lilas parc lucie aubrac Les Lilas

Les Lilas Seine-Saint-Denis