Lukas et le piano voyageur Parc Louis David, 12 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

L’artiste balade son piano bleu pour partager avec le public des airs blues, rock and roll, boogie woogie !

Dans le cadre de la Programmation Off , cet artiste de rue est sélectionné pour son talent et présente son numéro et spectacle, en comptant sur la générosité du public..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

Parc Louis David avenue Pasteur

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The artist takes his blue piano around to share with the public blues, rock and roll, boogie woogie tunes!

As part of the Off Program, this street artist is selected for his talent and presents his act and show, counting on the generosity of the public.

El artista pasea su piano azul para compartir blues, rock and roll y boogie woogie con el público

En el marco del Programa Off, este artista callejero es seleccionado por su talento y presenta su número y su espectáculo contando con la generosidad del público.

Der Künstler führt sein blaues Klavier spazieren, um mit dem Publikum Melodien aus Blues, Rock and Roll und Boogie Woogie zu teilen!

Im Rahmen der Programmation Off , wird dieser Straßenkünstler aufgrund seines Talents ausgewählt und präsentiert seine Nummer und Show, wobei er auf die Großzügigkeit des Publikums zählt.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT Andernos-les-Bains