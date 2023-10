Passejada etnobotanica e linguistica Parc Longchamp (Marselha) Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

Passejada etnobotanica e linguistica Dimanche 15 octobre, 14h00 Parc Longchamp (Marselha) 5€ > 10€

Le dimanche 15 octobre de 14h à 16h30 : une déambulation dans le Parc Longchamp animée par Josiane Ubaud*, ethnobotaniste et linguiste en domaine occitan.

Josiane Ubaud est autrice du livre: » Des arbres et des Hommes », Edisud (2017) pour une lecture culturelle et symbolique des paysages méditerranéens, ainsi que d’autres articles consultables sur son site : articles de botanique (josiane-ubaud.com)

Elle nous accompagnera dans le Parc Longchamp à la découverte des végétaux qui ont notamment fait l’objet de la part des JCL de l’élaboration de fiches d’identification botanique en français et en occitan.

Les adhérent.e.s des JCL bénéficient d’un tarif préférentiel de 5 euros et les non-adhérents d’un tarif de 10 euros. Le nombre de places est limité à 25 personnes.

Si vous êtes intéressé.e nous vous invitons à vous inscrire sur le tableau suivant

La réception du règlement se fait lors des permanences des JCL le mercredi et dimanche de 10h à 12h et le jeudi de 18h à 19h.

Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir régler en amont du 5 octobre. Au-delà de cette date, le non règlement annulera l’inscription.

