Les Apéros du kiosque: Bonkers / Selecter The Punisher Parc Longchamp Marseille, 29 août 2023, Marseille.

Nous sommes ravis de vous accueillir à plusieurs événements incontournables « Les Apéros du Kiosque » au Parc Longchamp, organisé par LE MAKEDA et avec la mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille.

Les Apéros du Kiosque reviennent pour une dernière soirée et pas des moindres… une SOUL TRAIN, dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec le grand Selecter The Punisher !

SOUL TRAIN MARSEILLE une fois par mois dans votre ville: https://www.instagram.com/soul_train_marseille/?hl=fr

Le jeune groupe de rock Bonkers Crew sera aussi de la partie pour lancer la nouvelle saison du Makeda en beauté ! Rendez vous pour ça au Parc Lonchamp le 29 août 2023 !

Un line up de folie :

Bonkers (live)

Selecter The Punisher (DJ set)

Pour vous rafraîchir vous aurez à disposition un bar qui proposera des rafraîchissements tels que de la bière, du vin bio et des cocktails.

Des food trucks seront également sur place pour régaler vos papilles sous cette chaleur d’été. ☀️

Ne manquez pas ces rendez-vous festifs et conviviaux au cœur de Marseille!

ENTRÉE GRATUITE

18h30 – 23h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T18:30:00+02:00 – 2023-08-29T23:00:00+02:00

