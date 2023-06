LES APEROS DU KIOSQUE X LE MAKEDA Parc Longchamp Marseille, 18 juillet 2023, Marseille.

LES APEROS DU KIOSQUE X LE MAKEDA Mardi 18 juillet, 18h30 Parc Longchamp Entrée libre

Nous sommes ravis de vous accueillir à plusieurs événements incontournables « Les Apéros du Kiosque » au Parc Longchamps, organisé par LE MAKEDA et avec la mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille.

Après ces deux premières soirées qui ont été plus que magiques

Les Apéros du Kiosque reviennent vous présentent cette fois ci une soirée réconciliant old school et new school, la HIP HOP CELEBRATION.

Un line up de folie :

Dario Della Noce (live rap)

DJ Lina

DJ Djel

Dj Sween

Pour vous rafraîchir vous aurez à disposition un bar qui proposera des rafraîchissements tels que de la bière, du vin bio et des cocktails.

Des food trucks seront également sur place pour régaler vos papilles sous cette chaleur d’été. ☀️

On vous attend toujours nombreux et pleins de vie à la dernière des Apéros du kiosque :

➡️Le mardi 29 août

Avec de nouveaux artistes, collectifs et food trucks à découvrir. Ne manquez pas ces rendez-vous festifs et conviviaux au cœur de Marseille !

ENTREE GRATUITE

18h30 – 23h

Adresse : 32 Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille

Accés Tramway T2 Arrêt 5 avenues

Metro M1 Arrêt 5 Avenues-Longchamp

Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:30:00+02:00 – 2023-07-18T23:00:00+02:00

