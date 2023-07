Vendredi 21 juillet – NQE parc leroy Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Vendredi 21 juillet – NQE parc leroy Hellemmes, 21 juillet 2023, Hellemmes. Vendredi 21 juillet – NQE Vendredi 21 juillet, 10h00 parc leroy Programme : De 10h à 12h – Green Volley par ACHVB – Enfance/Jeunesse

De 10h à 12h – Ateliers cirquomoteurs par Le cirque au bout du monde – Dès 2 ans

De 10h à 12h – Ateliers Bulles géantes par la beubeul family – Dès 2 ans

De 14h à 18h – Ateliers musique par Métalu à chahuter – Dès 4 ans

De 15h à 16h – Spectacle « Les tissus ont la parole » par Imaginaire cie – Dès 4 ans

De 15h à 17h – Lecture à voix haute par Filofil – Tout public

De 15h à 18h – Ateliers courses d’obstacles par Insersol – Tout public

De 15h à 18h – Jeux anciens par Wellouej – Tout public

De 15h30 à 19h – Green Volley par ACHVB – Jeunesse/Adulte

De 16h à 17h – Ateliers éveil musical par Doreveil – Tout public

De 17h à 18h – Zumba par Léo Lagrange – Jeunesse/Adulte parc leroy rue Jeanne d’Arc Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu parc leroy Adresse rue Jeanne d'Arc Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville parc leroy Hellemmes

parc leroy Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/