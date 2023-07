Jeudi 20 juillet – NQE parc leroy Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Jeudi 20 juillet – NQE parc leroy Hellemmes, 20 juillet 2023, Hellemmes. Jeudi 20 juillet – NQE Jeudi 20 juillet, 10h00 parc leroy Programme : Au Parc Leroy De 10h à 12h Green Volley par ACHVB – Enfance/Jeunesse

De 10h à 12h Ateliers écriture RAP/SLAM par Simple et positif – Jeunesse/Adulte

De 15h à 17h Lecture à voix haute par Filofil – Tout public

De 15h30 à 19h Green Volley par ACHVB – Jeunesse/Adulte

De 16h à 18h Rencontres sportives (boxe éducative, tournoi de foot, jeux sportifs) par Léo Lagrange, Service Jeunesse et Itinéraires – Jeunesse/Adulte Allée des Tilleuls A 10h et à 11h30 Ateliers éveil musical par Bac à son – Dès 2 ans

De 10h à 12h Ateliers Yog’art par l’Inventaire – Dès 2 ans

De 11h à 12h Ateliers contes et création collective de contes par la Création continue ! – 30mn par atelier – Dès 6 ans

De 15h à 17h Ateliers création de marionnettes par Imaginaire cie – Dès 4 ans

De 15h à 18h Ateliers ambulant – Fresque au sol par l’Ecole Et son Quartier – Tout public

De 18h à 19h Ateliers contes et création collective de contes par la Création continue ! – 30mn par atelier – Dès 6 ans City Parc De 15h à 18h Ateliers photographie et mise en scène par l’Inventaire – Tout public

De 15h à 18h Vélos Fun par Le Grand 8 – Tout public

De 15h à 18h Sécurité routière par CITEO – Tout public

De 16h à 18h Ateliers Roller par Ride On Lille – Tout public Jardin Saint Eloi De 15h à 16h Ateliers de sophrologie par la Création continue ! – 45mn par atelier – Jeunesse/Adulte

De 15h à 18h Ateliers collectifs (jeux de société, jeux de cartes, empreintes végétales sur argile) par Insersol – Tout public Au Centre de Santé L’Espoir De 15h à 17h visite de la serre thérapeutique suivi d’un temps convivial – Tout public parc leroy rue Jeanne d’Arc Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

