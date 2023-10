Fête de l’automne Parc Léo Lagrange Vitry-le-François, 14 octobre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Art floral, land art, découvertes créatives et ludiques, animations nature, jeux et défis, fait maison, moments festifs… De 13h30 à 17h..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Parc Léo Lagrange Rue René Crozet

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Floral art, land art, creative and playful discoveries, nature activities, games and challenges, home-made products, festive moments… From 1.30pm to 5pm.

Arte floral, land art, descubrimientos creativos y lúdicos, actividades en la naturaleza, juegos y desafíos, productos caseros, momentos festivos… De 13.30 a 17.00 h.

Blumenkunst, Land Art, kreative und spielerische Entdeckungen, Naturanimationen, Spiele und Herausforderungen, Selbstgemachtes, festliche Momente… Von 13:30 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne