Feu d’artifice Parc Léo Lagrange Vitry-le-François, 13 juillet 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré cette année depuis le parc Léo Lagrange. 23h..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Parc Léo Lagrange Rue Emile Paillard

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



The traditional fireworks will be fired this year from the Léo Lagrange park. 23h.

El tradicional castillo de fuegos artificiales se disparará este año desde el Parc Léo Lagrange. 23h.

Das traditionelle Feuerwerk wird in diesem Jahr vom Parc Léo Lagrange aus abgefeuert. 23h.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne