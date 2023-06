REMOISADE Parc Léo Lagrange Reims, 15 juin 2023, Reims.

REMOISADE Jeudi 15 juin, 18h00 Parc Léo Lagrange GRATUIT

par le Comité Marne FFRandonnée

A partir de 7 ans

Sans Inscriptions

Nous vous invitons à prévoir les éléments suivants :

Horaire de départ 18h mais rendez-vous à partir de 17h30

Chaussures adaptées à la marche sur + ou – 8 kms +

Tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour

Bouteille d’eau selon les conditions météorologiques et les habitudes de vie

Horaire de fin de l’activité vers 20h30 mais non garantie car dépendante de l’allure de marche de chacun.

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici (à privilégier)

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

Parc Léo Lagrange Chaussée Bocquaine, 51100 REIMS Reims 51100 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00

Reims Rémoisade