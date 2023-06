TOTEM POLLIN’AIR ET STAND ASSOCIE (Parc Léo Lagrange) Parc Léo Lagrange Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims TOTEM POLLIN’AIR ET STAND ASSOCIE (Parc Léo Lagrange) Parc Léo Lagrange Reims, 14 juin 2023, Reims. TOTEM POLLIN’AIR ET STAND ASSOCIE (Parc Léo Lagrange) Mercredi 14 juin, 13h30 Parc Léo Lagrange GRATUIT par l’Association ATMO Grand Est A partir de 6 ans

Accessible aux personnes en situation de handicap ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS Parc Léo Lagrange Chaussée Bocquaine, 51100 REIMS Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0326798623 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326245049 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T13:30:00+02:00 – 2023-06-14T16:30:00+02:00

2023-06-14T13:30:00+02:00 – 2023-06-14T16:30:00+02:00 ATMO pollens Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Parc Léo Lagrange Adresse Chaussée Bocquaine, 51100 REIMS Ville Reims Departement Marne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Parc Léo Lagrange Reims

Parc Léo Lagrange Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

TOTEM POLLIN’AIR ET STAND ASSOCIE (Parc Léo Lagrange) Parc Léo Lagrange Reims 2023-06-14 was last modified: by TOTEM POLLIN’AIR ET STAND ASSOCIE (Parc Léo Lagrange) Parc Léo Lagrange Reims Parc Léo Lagrange Reims 14 juin 2023