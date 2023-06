JE CRÉE MES JEUX DE PLEIN AIR Parc Léo Lagrange Reims, 14 juin 2023, Reims.

JE CRÉE MES JEUX DE PLEIN AIR Mercredi 14 juin, 10h00, 11h00 Parc Léo Lagrange Gratuit

Par l’Association Les Petits Dérouillards Grand Est

Activités pour des enfants de 6 à 12 ans

2 créneaux d’1 heure

Acessible aux personnes en situation de handicap

Nombre de places maximum : 20

Apportez à cet atelier de vieilles chaussettes ou collants, des bouteilles (0,5L, 1L, 1,5L ou 2L) et des bouchons !

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici (à privilégier)

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

Parc Léo Lagrange Chaussée Bocquaine, 51100 REIMS Reims 51100 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T10:00:00+02:00 – 2023-06-14T11:00:00+02:00

2023-06-14T11:00:00+02:00 – 2023-06-14T12:00:00+02:00

Jeux sport