KI DANZA (PARC LÉO LAGRANGE) 13 et 20 juin Parc Léo Lagrange GRATUIT

par l’Association Elo Forme et Détente

Activité ludique et non cardio.

A partir de 16 ans

20 places

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici (à privilégier)

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T19:00:00+02:00 – 2023-06-13T20:00:00+02:00

2023-06-20T19:00:00+02:00 – 2023-06-20T20:00:00+02:00

