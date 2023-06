Siestes musicales Parc Lemaire Écouen, 1 juillet 2023, Écouen.

Á l’ombre des arbres, confortablement installés, blottis dans un écrin de verdure, les spectateurs rencontreront une fée perchée dans les arbres (tissus aérien) grâce à elle, ils pourront laisser divaguer leurs imaginaires. Ils entreprendront un voyage au son de la harpe celtique, du tambour chamane et seront bercer par les histoires d’une conteuse chanteuse.

Parc Lemaire 26 rue du Four Gaudon 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France http://ecouen.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 33 09 15 »}, {« type »: « email », « value »: « claude.dupuy@ecouen.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:30:00+02:00 – 2023-07-01T15:30:00+02:00

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T15:30:00+02:00

© Olivier Macheo