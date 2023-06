Scènes ouvertes au Parc Lefèvre Parc Lefèvre Livry-Gargan, 21 juin 2023, Livry-Gargan.

Scènes ouvertes au Parc Lefèvre Mercredi 21 juin, 19h00 Parc Lefèvre

Parc Lefèvre

19h : chanson française internationale

19h25 : chorale des adultes

19h40 : harmonie

A partir de 20h : Scène ouverte

• Chorale Les ritaliens

• Groupe “Co & Co”

• Darkjoy

• Amad

• So ouate

• Cats on the roof

• Pourkoipas

Parc Lefèvre Boulevard Jean Jaurès, 93190 Livry-Gargan Livry-Gargan 93190 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©livry-gargan