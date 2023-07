Lire au parc à Orbey Parc Lefébure Orbey, 5 juillet 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Dans ce beau parc tout au long de la journée venez découvrir des animations littéraires. Et pourquoi pas découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 16:00:00. EUR.

Parc Lefébure

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover literary activities all day long in this beautiful park. And why not discover or rediscover the pleasure of reading.

Venga y disfrute de una serie de actividades literarias en este hermoso parque durante todo el día. Y por qué no descubrir o redescubrir el placer de la lectura.

In diesem schönen Park können Sie den ganzen Tag über literarische Animationen entdecken. Und warum nicht die Freude am Lesen entdecken oder wiederentdecken?

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg