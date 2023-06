28e olympiades du Canton Vert Parc Lefébure Orbey Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

ORBEY 28e olympiades du Canton Vert Parc Lefébure Orbey, 24 juin 2023, Orbey. Orbey,Haut-Rhin Une vingtaine d’équipes s’affronte le temps d’un weekend sur 13 épreuves sportives..

Parc Lefébure

Twenty teams compete over a weekend in 13 sporting events. Una veintena de equipos compiten durante un fin de semana en 13 pruebas deportivas. Etwa 20 Teams treten ein Wochenende lang in 13 sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an.

