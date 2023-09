Café été du Centre « Parade en fanfare Lulu & the Comets All Stars et la troupe des apprentis échassiers du Cirque Ovale » Parc Leblanc Viry-Châtillon, 1 septembre 2023, Viry-Châtillon.

Café été de clôture de la saison estivale

Lulu and The Comets All Stars et les apprentis échassiers du Cirque Ovale

Vendredi 1er septembre | Parc Leblanc | Tout public – entrée libre

Lulu et les Comets all stars : des cuivres, de la bonne humeur, des potes !!!

Fanfare au groove implacable et à l’énergie débordante, ne ratez pas ce concert qui sera des plus festifs.

En lien avec le stage ci-dessous :

– Stage d’échassiers de / par la Cie du Cirque Ovale

Semaine du 28 août au 1er septembre, de 10h à 12h au CS Saint-Exupéry et de 14h à 16h au CS Aimé Césaire

Tarif : 20 € la semaine de stage sur l’un des deux site (créneaux de 2h)

+ Parade en fanfare le vendredi 1er septembre dès 19h30 au Parc Leblanc (avec la Fanfare Lulu and The Comets All Stars)

+ Parade aux côtés de la troupe du Cirque Ovale le dimanche 24 septembre 2023 (prévoir disponibilité de 11h à 17h)

Vous rêvez de prendre un peu de hauteur ? De vivre le temps d’une date ou deux la vie d’artiste ?

Ne manquez pas de vous inscrire à ce stage pour découvrir l’art des échasses et vivre deux représentations publiques aux côtés des circassiens de la Cie du Cirque Ovale.

Inscription et renseignement au CS Aimé Césaire ou au CS Saint-Exupéry dans le cadre de nos horaires administratifs (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30).

Parc Leblanc Parc Leblanc 91170 Viry-Chatillon Viry-Châtillon 91170 Quartier Centre Ville Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:30:00+02:00 – 2023-09-01T22:00:00+02:00

