Soirée belote Parc Laussedat Yzeure, 4 août 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Organisée par L’Essentiel, centre social d’Yzeure.

Pour tout public qui sait jouer..

2023-08-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-04 21:00:00. .

Parc Laussedat

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by L’Essentiel, Yzeure social center.

For anyone who can play.

Organizado por L’Essentiel, centro social de Yzeure.

Para todos los que sepan jugar.

Organisiert von L?Essentiel, dem Sozialzentrum von Yzeure.

Für alle, die spielen können.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région