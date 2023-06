L’Essentiel fête la musique Parc Laussedat Yzeure, 20 juin 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Rendez-vous le 20 juin de 14h30 à 16h30 au parc Laussedat..

Parc Laussedat Rue Armand Barbès

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meet us on June 20 from 2:30 to 4:30 pm at Parc Laussedat.

Nos vemos el 20 de junio de 14.30 a 16.30 horas en el Parc Laussedat.

Wir treffen uns am 20. Juni von 14:30 bis 16:30 Uhr im Laussedat-Park.

