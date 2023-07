Atelier Haïku Parc Lamothe-Lescure Eysines, 26 juillet 2023, Eysines.

Atelier Haïku Mercredi 26 juillet, 10h00 Parc Lamothe-Lescure

Venez retrouver l’artiste José le Piez pour un atelier haïku sous l’arbre à voeux dans le parc Lamothe-Lescure (proche de l’Institut Lamothe-Lescure).

L’artiste vous initiera à l’écriture de haïku sous les arbres du bois !

Gratuit – sans réservation

Dans le cadre du festival de Land Art, Fertiles, sept parcs de la commune se réinventent pour marier l’art et la nature. Des installations artistiques sont imaginées, réalisées in situ dans les espaces verts, les bois offrant à chacun de (re)découvrir ces lieux avec un regard différent.

Trois artistes – José Le Piez, sculpteur d’arbres et de sons, Laurent Cerciat et Valérie Champigny, plasticiens – feront de nos parcs et jardins leur terre d’inspiration en mêlant ateliers, rencontres, créations et expositions.

Parc Lamothe-Lescure rue du 19 mars 1962, Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00

