Guignol Parc Ladoucette Drancy, 22 juillet 2023, Drancy.

Guignol Samedi 22 juillet, 17h30 Parc Ladoucette Accès libre dans la limite des places disponibles du théâtre de verdure du parc de Ladoucette.

Dans la plus pure tradition du Guignol qui fait à présent partie du patrimoine culturel français, nous vous proposons une nouvelle histoire : Guignol au pays des Mille et une Nuits . Partons en Orient où nous attend Guignol pour une nouvelle histoire. Entouré de Jasmine, d’Aladin, du sultan, du vilain Jafar et du génie dans sa lampe magique, Guignol va vous conter son aventure originale et captivante aux senteurs orientales.

Parc Ladoucette 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-07-22T17:30:00+02:00 – 2023-07-22T18:30:00+02:00

