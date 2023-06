Les Estivales du Parc – initiation à la magie Parc Ladoucette Drancy Drancy Catégories d’Évènement: Drancy

Seine-Saint-Denis Les Estivales du Parc – initiation à la magie Parc Ladoucette Drancy, 21 juillet 2023, Drancy. Les Estivales du Parc – initiation à la magie Vendredi 21 juillet, 16h00 Parc Ladoucette Entrée libre et inscription au stand information des « Estivales du parc » le jour même à partir de 13h30 (dans la limite des places disponibles). Les ateliers d’initiation à la magie conçus par Sham spectacles se présentent sous la forme de mini-spectacles interprétés, décortiqués et expliqués par les comédiens de la compagnie formés à la pratique du close-up, ou magie de proximité. Les participants de cet atelier seront donc à même de reproduire de petits tours de magie que l’on a souvent déjà vu mais qui restent toujours bluffants. Parc Ladoucette 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00 © Ville de Drancy / SHAM Spectacles Détails Catégories d’Évènement: Drancy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Parc Ladoucette Adresse 93700 Drancy Ville Drancy Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Parc Ladoucette Drancy

Parc Ladoucette Drancy Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drancy/

Les Estivales du Parc – initiation à la magie Parc Ladoucette Drancy 2023-07-21 was last modified: by Les Estivales du Parc – initiation à la magie Parc Ladoucette Drancy Parc Ladoucette Drancy 21 juillet 2023