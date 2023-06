Keep Company « Compost » (Cirque) Parc Ladoucette Drancy Drancy Catégories d’Évènement: Drancy

Seine-Saint-Denis Keep Company « Compost » (Cirque) Parc Ladoucette Drancy, 15 juillet 2023, Drancy. Keep Company « Compost » (Cirque) Samedi 15 juillet, 17h30 Parc Ladoucette Accès libre dans la limite des places disponibles du théâtre de verdure du parc de Ladoucette Abby Neuberger et Luca Bernini créent un spectacle de cirque basé sur l’inattendu. Ils sont isolés, recroquevillés sur le sol, comme en état d’hibernation. Peu à peu, ils s’ouvrent à la lumière. Par leurs jeux acrobatiques, ils tentent d’interagir avec tout ce qui se trouve dans le paysage : un caillou, une fleur, un spectateur, un arbre. Cependant, un objet va surgir dans leur espace et bouleverser leur fragile équilibre. À travers leurs acrobaties, le public est invité à regarder son environnement différemment et à réfléchir à l’impact du progrès sur l’évolution du paysage. Parc Ladoucette 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© K.Ouroboros

