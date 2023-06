Les Estivales du parc – initiation au jonglage et à l’équilibrisme Parc Ladoucette Drancy Drancy Catégories d’Évènement: Drancy

Seine-Saint-Denis Les Estivales du parc – initiation au jonglage et à l’équilibrisme Parc Ladoucette Drancy, 15 juillet 2023, Drancy. Les Estivales du parc – initiation au jonglage et à l’équilibrisme 15 – 29 juillet Parc Ladoucette Entrée libre et inscription au stand d’information des « Estivales du parc » le jour même à partir de 13h30 (dans la limite des places disponibles). Les ateliers conçus par Sham spectacles permettent une initiation à la pratique du jonglage et de l’équilibrisme en 2h ! Les deux comédiens de cirque de la compagnie prennent en charge une douzaine de participants qui se relaient sur les différents agrès ou utilisent les accessoires traditionnellement utilisés dans les spectacles circassiens.

L’atelier est adapté aux enfants de 8 à 12 ans. Parc Ladoucette 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T15:30:00+02:00 – 2023-07-15T17:30:00+02:00

